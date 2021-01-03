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Cuatro puertos de la red secundaria cerrados por nieve y La Pradilla con cadenas

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Por Radio Haro
3 enero, 2021
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ESTADO DE  CARRETERAS RED NACIONAL  A LAS   08:30 HORAS

 

CARRETERAPTO. MONTAÑAKM. INICIALKM. FINALESTADOMOTIVO
      

 

ESTADO DE CARRETERAS  RED AUTONÓMICA  A LAS  08:30  HORAS

 

CARRETERADENOMINACIÓNMUNICIPIOKM INICIAL
KM FINAL
ESTADOMOTIVO
LR-245PUERTO LA RASAMURO CAMEROS8.000
14.000
CERRADONIEVE
LR-250PUERTO SANCHO LEZALAGUNA CAMEROS50.000
56.000
CERRADONIEVE
LR-333PUERTO MONTENEGROVINIEGRA14.000
17.000
CERRADONIEVE
LR-232PUERTO PEÑA HINCADAORTIGOSA12.000
19.000
CERRADONIEVE
LR-111PUERTO LA PRADILLAVALGAÑON0.000
5.000
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