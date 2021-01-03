Cuatro puertos de la red secundaria cerrados por nieve y La Pradilla con cadenas
ESTADO DE CARRETERAS RED NACIONAL A LAS 08:30 HORAS
|CARRETERA
|PTO. MONTAÑA
|KM. INICIAL
|KM. FINAL
|ESTADO
|MOTIVO
ESTADO DE CARRETERAS RED AUTONÓMICA A LAS 08:30 HORAS
|CARRETERA
|DENOMINACIÓN
|MUNICIPIO
|KM INICIAL
KM FINAL
|ESTADO
|MOTIVO
|LR-245
|PUERTO LA RASA
|MURO CAMEROS
|8.000
14.000
|CERRADO
|NIEVE
|LR-250
|PUERTO SANCHO LEZA
|LAGUNA CAMEROS
|50.000
56.000
|CERRADO
|NIEVE
|LR-333
|PUERTO MONTENEGRO
|VINIEGRA
|14.000
17.000
|CERRADO
|NIEVE
|LR-232
|PUERTO PEÑA HINCADA
|ORTIGOSA
|12.000
19.000
|CERRADO
|NIEVE
|LR-111
|PUERTO LA PRADILLA
|VALGAÑON
|0.000
5.000
|CADENAS
|NIEVE