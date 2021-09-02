Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Suben a 12 los casos activos de COVID-19 en Haro, bajan a 2 en Nájera, a 10 en Ezcaray y se mantienen en 13 en Santo Domingo

Suben a 12 los casos activos de COVID-19 en Haro, bajan a 2 en Nájera, a 10 en Ezcaray y se mantienen en 13 en Santo Domingo

Por Radio Haro
2 septiembre, 2021
1
0
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada
01/09/2021AGONCILLO0
01/09/2021ALBELDA DE IREGUA3
01/09/2021ALBERITE0
01/09/2021ALDEANUEVA DE EBRO19
01/09/2021ALFARO79
01/09/2021ARNEDO23
01/09/2021AUTOL3
01/09/2021BAÑOS DE RIO TOBIA0
01/09/2021CALAHORRA63
01/09/2021CASALARREINA0
01/09/2021CENICERO1
01/09/2021CERVERA DEL RIO ALHAMA3
01/09/2021ENTRENA4
01/09/2021EZCARAY10
01/09/2021FUENMAYOR5
01/09/2021HARO12
01/09/2021LARDERO9
01/09/2021LOGROÑO171
01/09/2021MURILLO DE RIO LEZA2
01/09/2021NAJERA2
01/09/2021NALDA0
01/09/2021NAVARRETE24
01/09/2021PRADEJON1
01/09/2021QUEL0
01/09/2021RINCON DE SOTO19
01/09/2021SAN ASENSIO0
01/09/2021SANTO DOMINGO DE LA CALZADA13
01/09/2021VILLAMEDIANA DE IREGUA7
Compartir:
Etiquetascoronavirus
Noticia anterior

Sube la presión asistencial en los hospitales ...


Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2017 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible