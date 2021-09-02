Suben a 12 los casos activos de COVID-19 en Haro, bajan a 2 en Nájera, a 10 en Ezcaray y se mantienen en 13 en Santo Domingo
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|AGONCILLO
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|ALBELDA DE IREGUA
|3
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|ALBERITE
|0
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|ALDEANUEVA DE EBRO
|19
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|ALFARO
|79
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|ARNEDO
|23
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|AUTOL
|3
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|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
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|CALAHORRA
|63
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|CASALARREINA
|0
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|CENICERO
|1
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|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|3
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|ENTRENA
|4
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|EZCARAY
|10
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|FUENMAYOR
|5
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|HARO
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|LARDERO
|9
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|LOGROÑO
|171
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|MURILLO DE RIO LEZA
|2
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|NAJERA
|2
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|NALDA
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|NAVARRETE
|24
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|PRADEJON
|1
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|QUEL
|0
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|RINCON DE SOTO
|19
|01/09/2021
|SAN ASENSIO
|0
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|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|13
|01/09/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|7