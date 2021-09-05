Haro baja a 12 el número de casos activos de COVID-19, Nájera baja a 2, Ezcaray sube a 9 y Santo Domingo se mantiene en 13
|04/09/2021
|AGONCILLO
|0
|04/09/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|3
|04/09/2021
|ALBERITE
|0
|04/09/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|11
|04/09/2021
|ALFARO
|65
|04/09/2021
|ARNEDO
|20
|04/09/2021
|AUTOL
|6
|04/09/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|04/09/2021
|CALAHORRA
|48
|04/09/2021
|CASALARREINA
|1
|04/09/2021
|CENICERO
|2
|04/09/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|1
|04/09/2021
|ENTRENA
|3
|04/09/2021
|EZCARAY
|9
|04/09/2021
|FUENMAYOR
|4
|04/09/2021
|HARO
|12
|04/09/2021
|LARDERO
|6
|04/09/2021
|LOGROÑO
|157
|04/09/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|2
|04/09/2021
|NAJERA
|2
|04/09/2021
|NALDA
|0
|04/09/2021
|NAVARRETE
|13
|04/09/2021
|PRADEJON
|1
|04/09/2021
|QUEL
|0
|04/09/2021
|RINCON DE SOTO
|14
|04/09/2021
|SAN ASENSIO
|0
|04/09/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|13
|04/09/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|4