Haro sube a 5 el número de casos activos, Nájera baja a 2 y Santo Domingo de la Calzada se mantiene en 2
|21/09/2021
|AGONCILLO
|0
|21/09/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|0
|21/09/2021
|ALBERITE
|0
|21/09/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|0
|21/09/2021
|ALFARO
|13
|21/09/2021
|ARNEDO
|14
|21/09/2021
|AUTOL
|2
|21/09/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|0
|21/09/2021
|CALAHORRA
|29
|21/09/2021
|CASALARREINA
|0
|21/09/2021
|CENICERO
|0
|21/09/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|0
|21/09/2021
|ENTRENA
|0
|21/09/2021
|EZCARAY
|3
|21/09/2021
|FUENMAYOR
|0
|21/09/2021
|HARO
|5
|21/09/2021
|LARDERO
|3
|21/09/2021
|LOGROÑO
|21
|21/09/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|0
|21/09/2021
|NAJERA
|2
|21/09/2021
|NALDA
|1
|21/09/2021
|NAVARRETE
|1
|21/09/2021
|PRADEJON
|0
|21/09/2021
|QUEL
|0
|21/09/2021
|RINCON DE SOTO
|4
|21/09/2021
|SAN ASENSIO
|6
|21/09/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|2
|21/09/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|3