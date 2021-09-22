Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
Haro sube a 5 el número de casos activos, Nájera baja a 2 y Santo Domingo de la Calzada se mantiene en 2

Haro sube a 5 el número de casos activos, Nájera baja a 2 y Santo Domingo de la Calzada se mantiene en 2

Por Radio Haro
22 septiembre, 2021
0
0
Me gusta
Me gusta Me encanta Me divierte Me asombra Me entristece Me enfada
21/09/2021AGONCILLO0
21/09/2021ALBELDA DE IREGUA0
21/09/2021ALBERITE0
21/09/2021ALDEANUEVA DE EBRO0
21/09/2021ALFARO13
21/09/2021ARNEDO14
21/09/2021AUTOL2
21/09/2021BAÑOS DE RIO TOBIA0
21/09/2021CALAHORRA29
21/09/2021CASALARREINA0
21/09/2021CENICERO0
21/09/2021CERVERA DEL RIO ALHAMA0
21/09/2021ENTRENA0
21/09/2021EZCARAY3
21/09/2021FUENMAYOR0
21/09/2021HARO5
21/09/2021LARDERO3
21/09/2021LOGROÑO21
21/09/2021MURILLO DE RIO LEZA0
21/09/2021NAJERA2
21/09/2021NALDA1
21/09/2021NAVARRETE1
21/09/2021PRADEJON0
21/09/2021QUEL0
21/09/2021RINCON DE SOTO4
21/09/2021SAN ASENSIO6
21/09/2021SANTO DOMINGO DE LA CALZADA2
21/09/2021VILLAMEDIANA DE IREGUA3
Compartir:
Etiquetascoronvirus
Noticia anterior

El Consejo Regulador prevé que “la próxima ...


Responder

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2017 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible