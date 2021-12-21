Los casos activos de coronavirus siguen al alza. Haro tiene 61, Nájera 86 y Santo Domingo 23
|20/12/2021
|AGONCILLO
|7
|20/12/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|51
|20/12/2021
|ALBERITE
|57
|20/12/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|4
|20/12/2021
|ALFARO
|17
|20/12/2021
|ARNEDO
|141
|20/12/2021
|AUTOL
|17
|20/12/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|12
|20/12/2021
|CALAHORRA
|86
|20/12/2021
|CASALARREINA
|9
|20/12/2021
|CENICERO
|20
|20/12/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|1
|20/12/2021
|ENTRENA
|23
|20/12/2021
|EZCARAY
|7
|20/12/2021
|FUENMAYOR
|21
|20/12/2021
|HARO
|61
|20/12/2021
|LARDERO
|153
|20/12/2021
|LOGROÑO
|1946
|20/12/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|21
|20/12/2021
|NAJERA
|86
|20/12/2021
|NALDA
|3
|20/12/2021
|NAVARRETE
|38
|20/12/2021
|PRADEJON
|6
|20/12/2021
|QUEL
|2
|20/12/2021
|RINCON DE SOTO
|6
|20/12/2021
|SAN ASENSIO
|4
|20/12/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|23
|20/12/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|69