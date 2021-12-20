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Haro sube el número de casos activos hasta los 61, Nájera a los 89 y Santo Domingo a 15

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Por Radio Haro
20 diciembre, 2021
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