Haro sube el número de casos activos hasta los 61, Nájera a los 89 y Santo Domingo a 15
|19/12/2021
|AGONCILLO
|7
|19/12/2021
|ALBELDA DE IREGUA
|49
|19/12/2021
|ALBERITE
|51
|19/12/2021
|ALDEANUEVA DE EBRO
|3
|19/12/2021
|ALFARO
|16
|19/12/2021
|ARNEDO
|126
|19/12/2021
|AUTOL
|16
|19/12/2021
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|12
|19/12/2021
|CALAHORRA
|78
|19/12/2021
|CASALARREINA
|8
|19/12/2021
|CENICERO
|21
|19/12/2021
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|1
|19/12/2021
|ENTRENA
|16
|19/12/2021
|EZCARAY
|4
|19/12/2021
|FUENMAYOR
|19
|19/12/2021
|HARO
|61
|19/12/2021
|LARDERO
|146
|19/12/2021
|LOGROÑO
|1706
|19/12/2021
|MURILLO DE RIO LEZA
|18
|19/12/2021
|NAJERA
|89
|19/12/2021
|NALDA
|2
|19/12/2021
|NAVARRETE
|30
|19/12/2021
|PRADEJON
|6
|19/12/2021
|QUEL
|2
|19/12/2021
|RINCON DE SOTO
|6
|19/12/2021
|SAN ASENSIO
|4
|19/12/2021
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|15
|19/12/2021
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|58