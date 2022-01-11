Bajan a 111 los casos activos de coronavirus en Haro, a 113 en Nájera y a 55 en Santo Domingo
|10/01/2022
|AGONCILLO
|11
|10/01/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|60
|10/01/2022
|ALBERITE
|39
|10/01/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|26
|10/01/2022
|ALFARO
|110
|10/01/2022
|ARNEDO
|139
|10/01/2022
|AUTOL
|50
|10/01/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|25
|10/01/2022
|CALAHORRA
|294
|10/01/2022
|CASALARREINA
|7
|10/01/2022
|CENICERO
|61
|10/01/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|37
|10/01/2022
|ENTRENA
|10
|10/01/2022
|EZCARAY
|26
|10/01/2022
|FUENMAYOR
|18
|10/01/2022
|HARO
|111
|10/01/2022
|LARDERO
|129
|10/01/2022
|LOGROÑO
|1789
|10/01/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|20
|10/01/2022
|NAJERA
|113
|10/01/2022
|NALDA
|2
|10/01/2022
|NAVARRETE
|43
|10/01/2022
|PRADEJON
|22
|10/01/2022
|QUEL
|12
|10/01/2022
|RINCON DE SOTO
|48
|10/01/2022
|SAN ASENSIO
|12
|10/01/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|55
|10/01/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|128
|coronav
cirinaciuryuscoronavirus
Ya están bajando los casos activos, y el Carnaval del Vino suspendido.