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Bajan a 111 los casos activos de coronavirus en Haro, a 113 en Nájera y a 55 en Santo Domingo

Bajan a 111 los casos activos de coronavirus en Haro, a 113 en Nájera y a 55 en Santo Domingo

Por Radio Haro
11 enero, 2022
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1 comentario

  1. Negacionista 11 enero, 2022 at 19:58

    Ya están bajando los casos activos, y el Carnaval del Vino suspendido.

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