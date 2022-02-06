Bajan los casos activos de coronavirus en Haro a 90, en Nájera a 64 y se mantienen en 54 en Santo Domingo
|05/02/2022
|AGONCILLO
|5
|05/02/2022
|ALBELDA DE IREGUA
|43
|05/02/2022
|ALBERITE
|28
|05/02/2022
|ALDEANUEVA DE EBRO
|11
|05/02/2022
|ALFARO
|90
|05/02/2022
|ARNEDO
|87
|05/02/2022
|AUTOL
|33
|05/02/2022
|BAÑOS DE RIO TOBIA
|18
|05/02/2022
|CALAHORRA
|237
|05/02/2022
|CASALARREINA
|5
|05/02/2022
|CENICERO
|9
|05/02/2022
|CERVERA DEL RIO ALHAMA
|4
|05/02/2022
|ENTRENA
|9
|05/02/2022
|EZCARAY
|11
|05/02/2022
|FUENMAYOR
|24
|05/02/2022
|HARO
|90
|05/02/2022
|LARDERO
|74
|05/02/2022
|LOGROÑO
|1042
|05/02/2022
|MURILLO DE RIO LEZA
|10
|05/02/2022
|NAJERA
|64
|05/02/2022
|NALDA
|2
|05/02/2022
|NAVARRETE
|25
|05/02/2022
|PRADEJON
|20
|05/02/2022
|QUEL
|5
|05/02/2022
|RINCON DE SOTO
|22
|05/02/2022
|SAN ASENSIO
|3
|05/02/2022
|SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
|54
|05/02/2022
|VILLAMEDIANA DE IREGUA
|49