El presidente del Consejo General de Enfermería entrega las credenciales a la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de La Rioja

El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, y su secretario general, Diego Ayuso Murillo, han entregado las Credenciales a la nueva Junta Directiva del Colegio de Enfermería de La Rioja, que tomaron posesión el 11 de noviembre de 2023, tras las elecciones celebradas en este Colegio.

La Credencial de Nombramiento es un acto que destaca que “según los datos que obran en esta Secretaria, sección especial de elecciones, por parte del Ilustre Colegio de Enfermería de La Rioja se remitió a este Consejo General comunicación con la proclamación y toma de posesión de la candidatura electa realizada el 11 de noviembre de 2023, según la cual resultó proclamada electa la nueva Junta de Gobierno” conformada por la presidenta, Raquel Velilla Leal; la vicepresidenta, María del Pilar Marín Calvo; como secretaria, Beatriz López Sáenz de la Torre; como tesorera, Laura Ruiz López, y como vocales: Beatriz López Lalinde, Ana Isabel Zuazo Bañares y Mariola Bretón Ruiz, algunas de ellas ausentes porque estaban cumpliendo con su labor de enfermeras.

El acto se ha desarrollado con el juramento, con la mano puesta en la Constitución Española, para recibir seguidamente de manos del presidente del Consejo General de Enfermería sus Encomiendas.

Florentino Pérez Raya ha afirmado en este acto que “hoy es un día importante para la enfermería logroñesa porque estamos dando la toma de posesión a los nuevos miembros que salieron elegidos en las últimas elecciones. No tuvimos tiempo de hacerlo antes y hoy estamos en Logroño muy satisfechos de que hayan podido realizar el juramento constitucional de la profesión enfermera e institucionalmente son ya miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería”.

El presidente del Consejo General de Enfermería ha fijado el objetivo para este año 2024, recurriendo al pasado ya “que son los mismos desde años porque, desgraciadamente y entre comillas, siempre que tenemos que entrevistarnos con los ministros de la Sanidad nacional y les explicamos las cosas. Pero resulta que en cinco o seis meses, tenemos que explicárselo a otros o a otras. Todos nos han prometido, como la actual ministra, de que todo se va a llevar a efecto, que todo se va a llevar a cabo, pero al final todo se queda en proposiciones de acuerdo que no se llevan a efecto”. Florentino Pérez Raya ha citado el poder llegar, alguna vez, al Grupo A de la Administración Pública, porque es incomprensible que no se haya modificada aún la ordenación de la profesión sanitaria, siendo todos grados para entrar todos en un mismo grupo. Nos discriminan, porque el grupo A lo tiene un economista o un periodista para ser director de un centro sanitario. Y ¿por qué, nosotros no?, pero ningún colectivo recurre eso, solo lo recurren cuando se lo intentan ser las enfermeras. Así como la prescripción, que no está vigente en esta Comunidad de La Rioja, pero de manera especial para que nadie te pueda denunciar, es decir para guardarte las espaldas y que no nos denuncien, porque las Comunidades Autónomas, no todas, agilizan las cosas. Se tiran años y años con una norma que está aprobada y que sale en el Boletín Oficial del Estado y sin embargo no lo regulan en su Comunidad. “Estamos hablando de enfermeras de primera, enfermeras de segunda y enfermeras de tercera, los consejeros y consejeras tiene que ser conscientes de que tienen una responsabilidad”, concluye Florentino Pérez Raya.

Para la presidenta del Colegio de Enfermería de La Rioja, Raquel Velilla, ha sido un día “muy muy bonito, lleno de emociones y han hablado con el presidente y el secretario general de cómo está la situación de la Enfermería, el tema de la prescripción en esta Comunidad de La Rioja, que es fundamental, y el asunto del Grupo A que es muy importante para que se consolide. También han repasado cómo está la situación de la Enfermería en La Rioja, y siendo todas nuevas, hemos comenzado con ilusión y energía pero continuaremos haciéndolo, intentando hacer siempre lo mejor para todas las enfermeras riojanas, recibiendo del presidente y el secretario del Consejo su apoyo incondicional para ayudarnos”.

Ha habido un encuentro de la consejera de Salud, María Martin y Carlos José Piserra Bolaños, subdirector general de Estrategia de Salud Mental y Emocional con el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, y su secretario general, Diego Ayuso Murillo, en que han intercambiado palabras claves para la Enfermería de La Rioja.