Impuesta una multa de 2.500 euros al dueño del perro que saltó a la calzada a su paso de la Vuelta Ciclista a España por Haro

Los corredores esquivaron al animal, que permaneció en la calzada varios segundos ladrando y persiguiendo a los ciclistas, hasta que una mujer logró apartarlo.

La Policía Local de Haro denunció al dueño del perro por no cumplir la obligación de que el perro esté en las condiciones necesarias para que no cause daños a personas.

Iniciada la denuncia, la competencia sancionadora recae en el Gobierno regional, que ha considerado, por un lado, que existe una falta leve del dueño, porque no se produjeron daños personales; por ello se impone 500 euros de multa. Pero además se ha considerado que existió una situación de alarma social, que conlleva otros 2.000 euros para el dueño del animal, que ahora puede recurrir la sanción o acogerse a su pronto-pago para abonar una cantidad inferior.