El seleccionador nacional de fútbol masculino, Luis de La Fuente, Mención de Honor del Deporte de La Rioja 2024

La Gala del Deporte de La Rioja entregará el próximo 26 de marzo un total de 63 reconocimientos a deportistas, técnicos, jueces, clubes y colectivos del deporte de nuestra Comunidad.

La Gala del Deporte de La Rioja celebrará el próximo 26 de marzo, en Logroño, una nueva edición de una cita que servirá para reconocer los logros de numerosos deportistas, técnicos, clubes y colectivos del deporte riojano y en la que también se otorgará la Mención de Honor del Deporte de La Rioja al seleccionador nacional de fútbol masculino de nuestro país, Luis de La Fuente, “un merecido reconocimiento no solo por sus méritos deportivos con una dilatada experiencia como jugador y entrenador, sino también y principalmente por ser un gran embajador de La Rioja allí donde va y sobre todo de los valores deportivos que representa”, ha destacado Azcona.

El director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, y el presidente de la Asociación Riojana de Prensa Deportiva, Chema Jodra, han presentado la Gala del Deporte de La Rioja 2024 en la que el Gobierno de La Rioja “distinguirá el esfuerzo, trabajo, dedicación y sacrificio de hasta 63 personas o entidades vinculadas al deporte en nuestra Comunidad en una cita que, por primera vez, reconocerá a los campeones de España del Deporte Universitario”.

El jarrero Luis de la Fuente será, en esta ocasión, el riojano distinguido con la Mención de Honor del Deporte de La Rioja 2024 fruto de su amplia y exitosa trayectoria deportiva vinculada al mundo del fútbol, “siendo el vigente campeón de la Eurocopa, disputada en Alemania el pasado año, y de la Liga de Naciones, celebrada en Países Bajos en 2023. Además, en su palmarés como entrenador figura la Plata Olímpica en Tokio 2020, la Eurocopa sub 21 y Sub 19 que vienen a unirse a sus logros en su etapa como deportista: dos ligas, una Copa del Rey y una Supercopa en su etapa en el Athletic Club de Bilbao.

Durante el evento, que tendrá lugar el 26 de marzo a las 20 horas en el Palacio de los Deporte de La Rioja, se entregarán 34 menciones al mérito deportivo de La Rioja 2024 a deportistas y clubes, cuyos galardones ha realizado la fotógrafa riojana Lorena Martínez. Además, se concederán hasta 18 distinciones deportivas en Edad Escolar 2024, cuyos reconocimientos los han creado diferentes miembros de la Asociación Salud Mental La Rioja (ARFES). Como ha recordado Azcona, “los galardonados han sido campeones de España en su modalidad y categoría, o bien han sido integrantes de selecciones nacionales en sus respectivas disciplinas en competiciones Nacionales-Internacionales”.

La jugadora de rugby Marta Pilar Castresana y el nadador Iván Martínez Sota, Mejor Deportista Promesa Riojano del pasado año, serán quienes reciban la distinción como Mejores Deportistas Riojanos 2024 tras sus grandes resultados. En cuanto a las mejores promesas, el pelotari Carmelo Loza y la baloncestista Adriana Díaz serán los premiados en una gala en la que también se reconocerá a Coloma Team Bike como la Mejor Entidad Deportiva de La Rioja 2024. Por su parte, José Neila Rueda, fundador del C.D. Valvanera en 1973 y del C.D. Anguiano en 1995, será reconocido con el Mérito Deportivo Una Vida Dedicada al Deporte.

Asimismo, a lo largo de la gala, se hará entrega a la atleta riojana Valvanera Guridi de la distinción como Mejor Deportista Veterana y al futbolista Víctor Varea como Mejor Deportista con Discapacidad. El compromiso con el deporte de la empresa riojana Embalajes Blanco a través de la figura del patrocinio de entidades como la Federación Riojana de Pelota, diferentes pruebas deportivas o clubes de fútbol, también tendrán su distinción con el Reconocimiento Empresarial Deportivo. Además, el Premio a la Deportividad ‘Ángel Sancho’ lo recibirá La Rioja Atletismo por las diferentes iniciativas comprometidas y solidarias que desarrolla a lo largo del año.

Por su parte, Chema Jodra ha finalizado insistiendo en el objetivo de esta gala “en ser un estímulo y reconocer el trabajo y el esfuerzo de todos los deportistas riojanos que están luchando por un objetivo, también a aquellos que se quedan a puertas de un triunfo que no termina de salir”. Una gala que esperan que se convierta en una fiesta del deporte riojano, “no solo de los premiados, sino también de todos aquellos que se dedican diariamente a participar en diversas pruebas y campeonatos que se disputan a lo largo de todo el año”.

Premiados Gala del Deporte de La Rioja 2024

Mejor Deportista Riojano 2024: Iván Martínez Sota (Natación/Campeón de España en 200m espalda en Categoría absoluta y sub20, Internacional Absoluto en C. Mundo y récord Nacional absoluto en 4×100 estilos).

Mejor Deportista Riojana 2024: Marta Pilar Cantabrana Gil. (Rugby/Participa en Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo y Campeona de Liga, Copa y Superliga)

Mejor Deportista Promesa Riojano 2024: Carmelo Loza Lacalle (Pelota/Campeón del Mundo Sub22 por Parejas, C. España sub22 Mano Individual, Campeón GRABNI sénior por parejas).

Mejor Deportista Promesa Riojana 2024: Adriana Díaz (Baloncesto/Debut Liga femenina Endesa y Eurocup, Bronce C. Mundo sub17, Bronce C. Europa Sub 16, C. España Júnior por clubes).

Mejor Entidad Deportiva de La Rioja 2024: Coloma Team Bike (Mountain Bike/ Equipo puntero en Copa del Mundo, Campeonato España Élite XCO).

Mérito Deportivo Una Vida dedicada al Deporte: José Neila Rueda (Fútbol/ Fundador CD Valvanera en 1973 y CD. Anguiano 1995, realizando tarea de jugador, entrenador, delegado, directivo, presidente).

Mejor Deportista Veterano: Valvanera Guridi Ezquerro (Atletismo/Campeona Europa de Short Track en 60 y 200m. en categoría W65, Campeona de España en 100 y 200m con récord de España en ambas y Europeo en 200m).

Mejor Deportista con Discapacidad: Víctor Varea Lerena (Fútbol/Jugador Liga Nacional F7 FEDPC, Internacional con España en C.Mundo).

Reconocimiento Empresarial Deportivo: Embalajes Blanco (Patrocinador de la Federación Riojana de Pelota, clubes de fútbol – Alberite, Murillo- y de pruebas deportivas solidarias como Carrera VencELA ‘corriendo por los que no pueden ‘, etc.).

Premio a la Deportividad ‘Ángel Sancho’: La Rioja Atletismo (Atletismo/Iniciativa de convivencia atlética, campus atlético con club afectado por la Dana de Valencia).