La Junta de Gobierno de Haro reprocha a una edil del PSOE gestiones que «exceden las funciones» de un concejal de la oposición

En una e las reuniones semanales de la Junta de Gobierno Local, la alcaldesa Guadalupe Fernández dio cuenta de que tuvo conocimiento de que «la concejal del grupo municipal socialista Andrea León había contactado con UNICEF para indicarles que «acompañara la renovación del convenio de `Ciudades Amigas de la Infancia», al que pertenece Haro desde 2021 y cuyo reconocimiento hay que actualizarlo. Esta actitud de la edil, continúa el acta del último pleno municipal, «provocó confusión en el seno de UNICEF por quién ostenta la representación de tales trámites».

La alcaldesa recuerda que «es atribución de la Alcaldía dirigir el gobierno y la administración municipal y que además, esta competencia es indelegable. Ostenta, asimismo, la atribución de representar al Ayuntamiento, por lo que será la Alcaldía y no otro concejal, ni siquiera de su equipo de gobierno, quien ejerza las citadas funciones, salvo delegación expresa de la capacidad de representación».

Por tanto, las gestiones realizadas ante UNICEF por la edil socialista «exceden las funciones propias de una concejal que no forma parte del equipo de gobierno, no ha recibido delegación expresa y no se le ha encomendado función alguna, aprovechando su condición de concejal del Consistorio jarrero para la obtención de información por parte de un tercero que solo compete a la alcaldesa, contribuyendo una actuación reprochable e impropia de un concejal de este Ayuntamiento».

Los miembros de la junta de gobierno local se dieron por enterados.