El Gobierno de La Rioja recuerda la prohibición del uso de asadores y pirotecnia durante los próximos días debido al riesgo extremo de incendios forestales

El Índice de Potencial de Gran Incendio Forestal (IPOGIF) alerta de que La Rioja alcanzará hasta el domingo, 17 de agosto, niveles de “riesgo muy alto” y “riesgo extremo”

Se aconseja limitar en la medida de lo posible todas las actividades que entrañen riesgo de ignición, especialmente en zonas de peligro de que un eventual incendio pueda alcanzar terreno forestal

El Gobierno de La Rioja recomienda maximizar las medidas preventivas en nuestra Comunidad durante los próximos días ante la situación de alto riesgo de incendios forestales en nuestra Comunidad. Entre otras, está prohibido el uso de asadores, la quema de restos vegetales y los fuegos artificiales y material pirotécnico en terrenos no urbanos.

A lo largo de la jornada de hoy, día 15, y durante los próximos 16 y 17 de agosto, la previsión es que muestra Comunidad alcance niveles de “riesgo extremo” y “riesgo muy alto” de incendio, según los indicadores contemplados en el Índice de Potencial de Gran Incendio Forestal (IPOGIF), específico para La Rioja y que analiza distintas zonas de la región. Los resultados pueden consultarse en: https://bi.larioja.org/pentaho/riesgo_incendios/zonas_peligro/

En este sentido, se aconseja limitar en la medida de lo posible todas las actividades que entrañen riesgo de ignición, especialmente en zonas de peligro de que un eventual incendio pueda alcanzar terreno forestal.

En concreto, se recuerda que quedarán prohibidas en zonas de peligro:

– Con previsiones de “riesgo extremo” o superior, el uso de asadores de cualquier tipo, el uso de material pirotécnico desde terreno urbano que pueda alcanzar terreno no urbano, y la circulación de vehículos a motor en terrenos forestales, salvo determinadas pistas y causas concretas. También los trabajos de mantenimiento de infraestructuras que impliquen desbroce o que utilicen herramientas tipo radial o de soldadura.

-De la misma manera, en situaciones de “riesgo extremo” o superior, se prohíben los desbroces forestales y se deberán extremar la precauciones en caso de otros trabajos agrarios, especialmente en tareas relacionadas con la cosecha, en las que sólo se permitirá el uso de cosechadoras y empacadoras con un índice IPOGIF extremo o superior cuando las personas que vayan a realizarlas hayan facilitado un teléfono de contacto y acepten estar incluidas en la red de mensajes telefónicos de alerta implementada para este fin por la Consejería de Agricultura Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, denominada como ‘Red agroforestal de mensajes telefónicos de alerta’. A través de este canal se les avisará en tiempo real de la prohibición de realizar dichas labores en el momento en el que se alcancen en su zona de trabajo los 37ºC o velocidades medias de viento de 20 Km/hora (5,5 m/s) marcados por la estación SIAR (Sistema de Información Agroclimática para el Regadío) más cercana a su localización.

– Por otro lado, con previsiones de “riesgo muy alto” o superior, se prohíbe el uso de fuego en concentraciones lúdicas, así como el uso de material pirotécnico fuera de terreno urbano, aunque contara con autorización previa.