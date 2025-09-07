Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
El Haro Deportivo estrena liga con victoria frente al Vianés (0-2)

El Haro Deportivo estrena liga con victoria frente al Vianés (0-2)

Por Radio Haro
7 septiembre, 2025
3
0
Escudo del Haro Deportivo

Marcaron para el conjunto jarrero Adrián Soriano y Aitor Zunzunegui.

Compartir:
Etiquetasharo deportivo
Noticia anterior

VÍDEO | Venimos de San Felices (II)

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible