VÍDEO | Venimos de San Felices (II)

Por Radio Haro
7 septiembre, 2025
Cumplida la tradición del Primer Domingo de Septiembre en los riscos de Bilibio, vamos camino de la Basílica de la Virgen de la Vega para participar en la ofrenda de flores a la patrona de Haro y en la Salve.

