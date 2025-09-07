VÍDEO | Venimos de San Felices (II)
Cumplida la tradición del Primer Domingo de Septiembre en los riscos de Bilibio, vamos camino de la Basílica de la Virgen de la Vega para participar en la ofrenda de flores a la patrona de Haro y en la Salve.
