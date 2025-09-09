Radio Haro – Cadena Ser.

Un hombre de 75 años resulta herido en la colisión de dos vehículos en el acceso de la autopista en Haro

Por Radio Haro
9 septiembre, 2025
AP-68

Varios particulares alertan a SOS Rioja de una colisión entre dos turismos en la carretera N-126 punto kilométrico 2 del municipio de Haro. Desde este Centro Coordinador de Emergencias se informa a Guardia Civil y se moviliza a Bomberos del CEIS y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud. Un hombre de 75 años es trasladado en ambulancia al Centro de Salud de Haro.

