El Consejo de Gobierno autoriza la inversión de 3,1 millones de euros en la estabilización de taludes en 22 carreteras autonómicas

Se han proyectado un total de 52 actuaciones, con un plazo de ejecución de 24 meses, necesarias para reducir riesgos y garantizar una mayor seguridad en los desplazamientos por la red vial de la comunidad.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la inversión de 3.149.432,82 euros en la contratación de las obras de estabilización de taludes en varios puntos kilométricos de la red autonómica de carreteras de La Rioja. Los trabajos, con un plazo de ejecución de 24 meses, se desarrollarán en 22 vías y tienen como propósito reducir riesgos y garantizar una mayor seguridad en los desplazamientos por la red autonómica.

El estudio de estabilidad realizado ha constatado inestabilidad en diversos taludes causada por la erosión, las lluvias intensas y la propia tectonización de las formaciones rocosas, lo que genera situaciones de peligro en algunos tramos con elevada intensidad de tráfico y escasa visibilidad. El objetivo de las obras será prevenir y minimizar los desprendimientos de rocas y bloques que ponen en riesgo la seguridad vial.

De las 22 carreteras autonómicas sobre las que se ha detectado la necesidad de actuar, 4 pertenecen a la Red Básica Regional, 7 a la Red Comarcal y 11 a la Red Local. En concreto se trata de las siguientes:

• Nueve en La Rioja Alta: LR-113, LR-201, LR-232, LR-312, LR-422, LR-431, LR-435, LR-436 y LR-454

• Siete en La Rioja Media: LR-131, LR-250, LR-261, LR-333, LR-448, LR-462 y LR-476

• Seis en La Rioja Baja: LR-115, LR-123, LR-253, LR-284, LR-286 y LR-488

Desde el servicio de Carreteras se ha realizado un proyecto que contempla un total de 52 actuaciones en base a las necesidades detectadas hasta la fecha. De este modo, se han previsto diferentes soluciones técnicas para prevenir o minimizar los colapsos mediante diferentes adaptadas a la situación de cada caso:

• Taludes en desmonte: instalación de mallas de triple torsión, redes de cables, barreras dinámicas, bulones, drenes californianos y saneos previos.

• Taludes en terraplén: construcción de muros de escollera, gaviones y muros a hinca de raíles.

• Drenaje: ejecución de cunetas revestidas de hormigón y zanjas drenantes bajo cuneta.

Con esta inversión, el Ejecutivo regional refuerza su compromiso con la conservación de las infraestructuras.