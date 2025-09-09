El Gobierno de La Rioja concede más 300.000 euros en subvenciones para obras de mejora en 21 consultorios de Atención Primaria

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la resolución de la convocatoria de subvenciones para obras de mejora en 21 consultorios de Atención Primaria por importe de 321.326,77 euros. Con estas ayudas, el Ejecutivo regional reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras sanitarias locales, claves para la cohesión territorial y la atención de cercana y adecuada a los usuarios del ámbito rural.

El objetivo de estas subvenciones es reforzar la red de equipamientos sanitarios básicos en el medio rural, garantizando a la ciudadanía unas instalaciones seguras, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales del primer nivel asistencial, la base de nuestro sistema de salud.

Las intervenciones incluyen desde la renovación de instalaciones eléctricas y de climatización hasta obras de conservación, pintura o reformas puntuales de accesibilidad y seguridad. Las actuaciones forman parte de la apuesta del Ejecutivo regional por la permanente mejora de infraestructuras sanitarias para mantener y mejorar la calidad asistencial de los pacientes.

Este es el listado de los consultorios sobre los que se realizarán los trabajos de reforma: Alcanadre, Aldeanueva de Ebro, Anguciana, Ausejo, Bañares, Bergasa, Casalarreina, Cenicero, Grañón, Grávalos, Hormilla, Lagunilla de Jubera, San Andrés, Las Ruedas de Ocón, Los Molinos de Ocón, Ollauri, San Vicente de la Sonsierra, Santa Eulalia Bajera, Uruñuela, Villalobar de Rioja y Villamediana de Iregua.