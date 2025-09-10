El tercer encuentro de jóvenes de la UAGR se desarrolla en la comarca de Santo Domingo

El tercer encuentro de jóvenes de la Unión de este año tendrá lugar este jueves 11 de septiembre en los alrededores de Santo Domingo, centrándose principalmente en la ganadería. Con esta iniciativa desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja se muestra a los jóvenes agricultores y ganaderos explotaciones modélicas y experiencias novedosas en el campo de la agricultura y la ganadería. El sindicato también pretende así crear un espacio de intercambio y reflexión sobre cuestiones que inquietan al sector.

Comarca de Santo Domingo de la Calzada, 11 de septiembre de 2025

PROGRAMA

9:00 Valgañón: Visita a la explotación de vacuno de Eduardo A. Bañares y otro.

10:15 Santurdejo: Visita al obrador de miel de Íñigo Aransay.

11:00 Almuerzo.

12:00 Leiva: Visita a la explotación hortícola con venta directa El Huerto del Molino.

13:30 San Torcuato: Visita a la Granja Escuela El Encinar.

14:30 Comida.

16:00 Granja Escuela el Encinar:

– Presentación del Campo Demostrativo de pastoreo guiado con vallados virtuales de Ganados EDA TC.

– Presentación del proyecto del apicultor de Ezcaray Víctor Esteban.

– Coloquio entre los asistentes.