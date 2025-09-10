Medio Ambiente ofrece este fin de semana una marcha nocturna en Mansilla de la Sierra y actividades familiares en Alfaro y Casalarreina

Las actividades, de carácter gratuito con reserva previa, están diseñadas para acercar a la ciudadanía los espacios naturales más emblemáticos de la región.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a todos los amantes de la naturaleza a participar este fin de semana en un amplio abanico de actividades de su programa ‘Pasea La Rioja’. Esta diversidad de propuestas interpretativas busca acercar a todos los públicos a los espacios naturales más emblemáticos de la región.

La programación arrancará el viernes, día 12, con la actividad, ‘Marcha Nocturna Mansilla de la Sierra’. Una experiencia interpretativa al atardecer por el Alto Najerilla que llevará a los participantes a recorrer el embalse de Mansilla, cuyas aguas cubrieron en su día el antiguo pueblo.

El sábado, 13 de septiembre, será el turno de ‘Los colores del Ebro’, un cuentacuentos familiar en el Centro de Interpretación de los Sotos de Alfaro y sus Cigüeñas. Una propuesta para comprender cómo cambia el río, por qué es importante protegerlo y cómo podemos convivir con él desde pequeños. Una manera llena de colores y emociones de acercar a los más pequeños a conocer el Proyecto LIFE Ebro Resilience P1.

El fin de semana concluirá el domingo, 14 de septiembre, con ‘Había una vez, en la orilla de un río…’, una actividad con la Asociación Lutreola en el bosque de ribera de Casalarreina. Una propuesta infantil para descubrir la biodiversidad de fauna y flora cercana al río a través de juegos, huellas, experimentos, cuentos e historias curiosas.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa, ya que las plazas son limitadas. Para más detalles sobre las actividades y reservas, está disponible la página web de ‘Pasea La Rioja’ https://pasea.larioja.org/.