AUDIO | Haro cierra sus fiestas de la Vega con la popular `Jira´

Por Radio Haro
9 septiembre, 2025
Fuente del Moro ha recibido a numerosos jarreros dispuestos a pasar una tarde en familia o amigos.

