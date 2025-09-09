AUDIO | Haro cierra sus fiestas de la Vega con la popular `Jira´
Fuente del Moro ha recibido a numerosos jarreros dispuestos a pasar una tarde en familia o amigos.
Fuente del Moro ha recibido a numerosos jarreros dispuestos a pasar una tarde en familia o amigos.
Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.