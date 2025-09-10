VÍDEO | Bodegas Lecea celebra la Fiesta del Pisado de la Uva los días 4 y 5 de octubre

Esta actividad, galardonada como Mejor Experiencia Enoturística Nacional, vuelve un año más San Asensio con un fin de semana lleno de tradición, vino y actividades para todas las edades en torno a la elaboración de su vino más especial, Corazón de Lago.

SÁBADO 4 de octubre:

De 10:30h a 15:00h y de 16:30h a 19:00h

-Pisado tradicional de la uva en el lago de la bodega

DOMINGO 5 de octubre:

De 10:30h a 12:00h

– Pisado tradicional de la uva

De 12:00h a 15:00h

– Prensado de la uva en el trujal de mano