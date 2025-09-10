Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Destacado
AUDIO | Rafa Tremps pregonará las fiestas de Nájera de San Juan Mártir y Santa María la Real

AUDIO | Rafa Tremps pregonará las fiestas de Nájera de San Juan Mártir y Santa María la Real

Por Radio Haro
10 septiembre, 2025
2
0

Las fiestas patronales se celebrarán del 15 al 18 de septiembre. El pregón, tendrá lugar el sábado 13 de septiembre.

Rafael Tremps nació en Murcia el 26 de junio de 1987 y, tras un breve periodo fuera debido a la profesión de su padre, regresó a Nájera en las navidades de 1989, cuando tenía tan solo dos años. Desde su niñez, ha estado profundamente implicado en la vida social y cultural de la ciudad. En 2004, junto a un grupo de amigos y con el impulso del padre Guzmán, fundó la peña Juventud, que surgió para dinamizar Nájera a través de la organización de eventos, dando lugar también a la creación de la charanga Najerilla. Desde entonces, Rafael ha dedicado más de dos décadas a formar parte activa de la junta directiva de la peña, ocupando diferentes cargos a lo largo de 21 años.

Compartir:
Etiquetasfiestasnájera
Noticia anterior

VÍDEO | Bodegas Lecea celebra la Fiesta ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible