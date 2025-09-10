AUDIO | Rafa Tremps pregonará las fiestas de Nájera de San Juan Mártir y Santa María la Real

Las fiestas patronales se celebrarán del 15 al 18 de septiembre. El pregón, tendrá lugar el sábado 13 de septiembre.

Rafael Tremps nació en Murcia el 26 de junio de 1987 y, tras un breve periodo fuera debido a la profesión de su padre, regresó a Nájera en las navidades de 1989, cuando tenía tan solo dos años. Desde su niñez, ha estado profundamente implicado en la vida social y cultural de la ciudad. En 2004, junto a un grupo de amigos y con el impulso del padre Guzmán, fundó la peña Juventud, que surgió para dinamizar Nájera a través de la organización de eventos, dando lugar también a la creación de la charanga Najerilla. Desde entonces, Rafael ha dedicado más de dos décadas a formar parte activa de la junta directiva de la peña, ocupando diferentes cargos a lo largo de 21 años.