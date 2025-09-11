Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
La colisión de un turismo y una bicicleta deja un herido en Ojacastro

Por Radio Haro
11 septiembre, 2025
4
0

Varios particulares alertan al Centro Coordinador de Emergencias de la colisión entre un turismo y una bicicleta en la carretera LR-111, kilómetro 16, término municipal de Ojacastro. Desde SOS Rioja se informa a Guardia Civil y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. Un hombre de 27 años ha sido evacuado al Hospital San Pedro.

