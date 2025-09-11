Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
Un coche estacionado en la calle de la Vega en Haro con signos de haber sufrido un incendio despierta comentarios en la ciudad

Por Radio Haro
11 septiembre, 2025
238
0

A falta de una versión oficial sobre lo ocurrido, todo parece indicar que el vehículo se ha visto afectado por las llamas.

Etiquetasharo
