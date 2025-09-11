Televisión Española retransmitirá la misa del 12 de octubre desde el Monasterio de San Salvador de Cañas

Esta iniciativa, en colaboración con el Gobierno de la Rioja, contribuye a la difusión y promoción de esta joya del gótico Cañas.

El programa “El Día del Señor”, de Televisión Española, ofrecerá el próximo 12 de octubre, festividad de la Virgen del Pilar, la retransmisión en directo de la Santa Misa desde el Monasterio de San Salvador de Cañas.

Esta emisión especial será posible gracias a las gestiones impulsadas por el responsable de la gestión del museo del Monasterio de Cañas y abad de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, en estrecha colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte del Gobierno de La Rioja.

El Monasterio de San Salvador de Cañas, fundado en el siglo XII y considerado una joya del gótico cisterciense, constituye uno de los enclaves patrimoniales y espirituales más emblemáticos de La Rioja.

Con esta iniciativa, Televisión Española y el Gobierno de La Rioja refuerzan su compromiso con la difusión del patrimonio y la promoción de la cultura riojana, en un día de especial relevancia para todos los fieles. Esta retransmisión se enmarca en el programa ‘Legado de Luz’, organizado con motivo del 800º aniversario de la elección de la Beata Urraca como abadesa del Monasterio de Cañas, una etapa en la que adquirió el esplendor que sigue haciéndolo único.

El programa cuenta con la colaboración del Gobierno regional, la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, el Ayuntamiento de Cañas y la Asociación Cultural Beata Urraca de Cañas.