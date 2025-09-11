PP: “La falta de previsión del Ayuntamiento socialista de Ollauri condiciona el inicio del curso escolar en el municipio”

A través de una nota de prensa, desde el Partido Popular se señala que “la falta de previsión y planificación del Ayuntamiento socialista de Ollauri ha condicionado el inicio del curso escolar en la localidad, a causa de la demora en la tramitación y adjudicación de las obras de reforma de los aseos interiores del centro, ubicado en los bajos del edificio consistorial.

De haberse proyectado adecuadamente la ejecución del proyecto, de exclusiva responsabilidad municipal pero financiado con fondos del Gobierno regional, las obras ya estarían finalizadas.

Contrariamente a lo indicado por parte del Ayuntamiento de Ollauri, el inicio de las obras en ningún caso estaba sujeta a ninguna autorización previa por parte de la Consejería de Educación, puesto que la subvención del Gobierno de La Rioja puede concederse incluso para obras municipales ya ejecutadas con anterioridad.

El inicio de la licitación de los trabajos es una decisión municipal, con lo que una correcta planificación de las obras hubiera permitido finalizarlas durante el verano, como así ha sucedido en otros muchos centros donde se han realizado reformas por parte municipal y cofinanciadas por la consejería antes de que diera comienzo el nuevo curso.

El hecho de que los trabajos no comenzaran hasta hace dos semanas como consecuencia de una reprochable gestión municipal, ha provocado una situación incómoda y en absoluto deseada por las familias de los alumnos, que todavía tendrán que esperar hasta mediados de octubre para ver finalizadas las obras”, concluye.