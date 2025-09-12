CSIF consigue por vía judicial que el Ayuntamiento de Haro abone a los policías locales las retribuciones recogidas en el convenio colectivo

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios “ha conseguido por vía judicial que el Ayuntamiento de Haro aplique el convenio en vigor y pague como festivas las horas extras trabajadas en la semana de las fiestas patronales de la Virgen de la Vega del año 2024.

Este recurso fue presentado por CSIF después de que el Ayuntamiento jarrero se negara a reconocer y remunerar dichas horas como festivas a un agente de la Policía Local, a pesar de que este derecho se ha venido aplicando históricamente durante años. La actitud del Ayuntamiento suponía una vulneración clara del convenio en vigor, así como una regresión en las condiciones laborales de la plantilla.

La sentencia no solo respalda la legalidad del pago reclamado, sino que además tiene carácter firme, lo que significa que no puede ser recurrida por el Ayuntamiento. De esta manera, se consolida un derecho que afecta al conjunto del cuerpo de Policía Local y se sienta un precedente que refuerza la seguridad jurídica de sus condiciones laborales.

CSIF valora de forma muy positiva esta resolución judicial, que pone en evidencia la necesidad de que las administraciones públicas respeten y apliquen los convenios colectivos firmados, sin interpretaciones arbitrarias ni recortes encubiertos de derechos adquiridos, así como la importante labor y la necesidad para los trabajadores de que las organizaciones sindicales velen y luchen para que se cumplan”.