Radio Haro – Cadena Ser.

Destacado
La colisión de un camión y un turismo en la AP-68 en Cenicero deja una mujer herida

Por Radio Haro
12 septiembre, 2025
4
0
Autopista

SOS Rioja recibe el aviso de la colisión entre un camión y un turismo en la autopista AP-68, a la altura del km 112, término municipal de Cenicero. La herida, una mujer de 44 años, es evacuada al Hospital San Pedro.

