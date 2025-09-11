AUDIO | Haro devuelve visita a Jerez en el hermanamiento entre ambas ciudades

Jerez de la Frontera acoge del 12 al 14 de septiembre los actos del hermanamiento con Haro, un encuentro que une a dos de las grandes capitales del vino de España en torno a la cultura, la tradición y la cooperación institucional.

El programa se enmarca en las Fiestas de la Vendimia de Jerez, declaradas de Interés Turístico Internacional, y contará con un variado calendario de actos oficiales, artísticos, gastronómicos y enológicos.

La jornada inaugural, el viernes 12 de septiembre, comenzará a las 09:30 horas en el Cabildo con el acto oficial de hermanamiento presidido por las alcaldesas, Guadalupe Fernández y María José García-Pelayo, junto a la intervención del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, D. Jorge Paradela Gutiérrez. El protocolo incluirá la firma del acuerdo, intercambio de regalos y firma en el Libro de Honor por parte de la alcaldesa de Haro.

Posteriormente se inaugurará el Mural del Hermanamiento (11:15h), la Farola del Hermanamiento en la calle Manuel María González (21:00h) y se celebrará un Encuentro Gastronómico en el Tabanco El Pasaje (22:00h), con degustación de productos riojanos y jerezanos.

El hermanamiento también tendrá un marcado carácter cultural:

 El viernes 12 a las 18:00h actuación del grupo Bélebon Proyect, junto a Gabriel Rivera, en Los Claustros donde se realizará una lectura teatralizada del hermanamiento.

 Visita a la exposición pictórica colectiva en los Claustros de Santo Domingo, dirigida por el crítico de arte Bernardo Palomo (viernes 12, 19:00 h).

 Paseo institucional por el centro histórico hasta la calle Manuel María González, con reparto de pañuelos y pulseras conmemorativas (viernes 12, 20:30h)

El vino será protagonista a través de cuatro catas cruzadas, impulsado por la Ruta del Vino y el Brandy del Marco de Jerez, en el que bodegas de Haro y Jerez compartirán escenario y vinos:

 Viernes 12, 12:00 h – Lustau & Martínez Lacuesta (dirigida por Sergio Martínez).

 Viernes 12, 19:00 h – Cayetano del Pino & Ramón Bilbao (dirigida por Yago Yerga y Ángela Pelayo).

 Sábado 13, 12:00 h – Valdespino & Valenciso (dirigida por Victoria Frutos).

 Domingo 14, 12:30 h – Viña Santa Petronila & Muga, de carácter solidario a favor del Proyecto Flora de la Fundación Entreculturas (dirigida por Agustín Benjumeda)

Todas las catas son de aforo limitado y requieren reserva previa.