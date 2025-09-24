La Sala de Armas de Haro inicia en octubre la temporada 2025/2026 con las más jóvenes

En horario de lunes y viernes, los más peques de la sala, de 6 años en adelante, comenzarán la temporada. En estos momentos se están conformando grupos y recibiendo a las nuevas incorporaciones. Por lo que es el momento de apuntarse a hacer esgrima.

Además, hay un mes completo de prueba para poder probar un poco más y conocer este deporte. No hace falta material sólo ganas de divertirse y aprender.

Sus compañeros de más edad comenzaron los entrenamientos hace ya semanas con vista a las primeras competiciones nacionales de finales de octubre y noviembre.

Durante el mes de septiembre, la Sala de Armas de Haro ha estado visitando los centros escolares, como cada año, disfrutando con los peques y enseñándoles este deporte.