‘Pasea La Rioja’ propone un taller de danza contemporánea en Haro este fin de semana

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, invita a todos los amantes de la naturaleza a participar este fin de semana en dos actividades interpretativas de su programa ‘Pasea La Rioja’. Estas propuestas buscan acercar a todos los públicos a los espacios naturales más emblemáticos de la región.

La programación comenzará el sábado, 27 de septiembre, con ‘Un atardecer de sonidos y sombras en los Sotos de Alfaro’, un paseo interpretativo sonoro que juega con las luces y sombras del atardecer en la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, en pleno bosque de ribera. Una oportunidad única para disfrutar y descubrir el paisaje sonoro de este espacio natural.

Y el domingo, 28 de septiembre, será el turno de ‘Senderos en Danza’, una de las novedades de la programación de esta temporada. Se trata de un taller de danza contemporánea y movimiento libre en la naturaleza, en el que, a través de ejercicios de improvisación, contacto y experimentación sensorial, los participantes descubrirán nuevas formas de expresión conectando su cuerpo con el paisaje.

Todas las actividades son gratuitas, pero requieren reserva previa, ya que las plazas son limitadas. Para más detalles sobre las actividades y reservas, está disponible la página web https://pasea.larioja.org/.