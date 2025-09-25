AUDIO | Haro incrementa el número de horas del servicio de ayuda a domicilio

De 25.000 horas anuales, la ciudad jarrera contará con 38.000 tras adjudicar el contrato a la empresa INNERIA SOCIAL.

La contratación del servicio de ayuda a domicilio con la empresa INNERIA SOCIAL fue lo más importante que abordó el pleno municipal ordinario del mes de septiembre en el Ayuntamiento jarrero y así lo destacó la alcaldesa Guadalupe Fernández.

Un encuentro que sirvió, además, para fijar los dos días festivos locales de 2026: el jueves 25 de junio, festividad de San Felices; y el martes 8 de septiembre, la Virgen de la Vega.

Por lo demás, la sesión abordó varias mociones presentadas por distintos concejales. Una de ellas para condenar el uso partidista de la violencia de género y elaborar una declaración institucional de buenas prácticas en el debate político. Una iniciativa que presentó y defendió el edil de POR LA RIOJA Luis Salazar a quien, en el pleno de julio, la edil no adscrita Laura Vidaurre, le acusó de reírse de ella por ser mujer. Para Vidaurre, hubo mala interpretación de los dicho y de los que ocurrió.

Luis Salazar insistió en que no se siente machista.

Borja Merino, de C´S, mostró su apoyo a Luis Salazar y dio su punto de vista sobre lo que pasó en el pleno del mes de julio y la risa del concejal de POR LA RIOJA ante lo que estaba sucediendo en el pleno.

Naiara Hernáez, del PSOE, pidió que la medida se haga extensiva a todo tipo de expresión y a todos los escenarios, porque a los socialistas se les ha acusado de tener problemas de comprensión lectora.

Por alusiones, la alcaldesa tomó la palabra.

El portavoz del PP Rafael García pidió que éste sea un punto de inflexión.

Al final, la moción de Luis Salazar salió adelante con al abstención de la edil no adscrita y el voto en contra de VOX.

La moción que presentó el PSOE, como altavoz colectivo ACAMPADA POR PALESTINA HARO, en la que se pedía la condena del Ayuntamiento de Haro por el genocidio en la franja de Gaza, no corrió la misma suerte. El equipo de gobierno pidió al PSOE que retirase la propuesta para redactar, entre todos los grupos políticos, una declaración institucional consensuada y los socialistas, conformes con esta idea, optaron por no retirarla por ser una propuesta ciudadana.

Las otras mociones que presentó Laura Vidaurre, para construir una pista de voley y para el mantenimiento, limpieza y seguridad de los parques infantiles, no prosperaron por, según el equipo de gobierno, intentar aprovecharse del trabajo del ejecutivo local o por basarse en suposiciones.