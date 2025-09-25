Radio Haro – Cadena Ser.

Últimas noticias
La Federación Riojana de Fútbol rinde homenaje al seleccionador nacional Luis de la Fuente

La Federación Riojana de Fútbol rinde homenaje al seleccionador nacional Luis de la Fuente

Por Radio Haro
25 septiembre, 2025
La Federación Riojana de Fútbol ha inaugurado un aula que lleva su nombre y un mural que recorre las más de cuatro décadas que ha dedicado al fútbol desde sus inicios en el Haro.

(Fotos: Antonio Corral)

