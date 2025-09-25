El Ayuntamiento de Haro aumenta las horas del servicio de ayuda a domicilio en un 62% en 4 años

El Ayuntamiento de Haro informa en un comunicado que “ha aprobado la adjudicación del nuevo contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio, un recurso esencial para la atención de personas mayores, dependientes o con necesidades especiales, así como para el apoyo a sus familiares.

Desde el inicio de la legislatura, el equipo de Gobierno ha situado este servicio como una de sus prioridades fundamentales, incrementando progresivamente los recursos humanos y económicos para garantizar una atención más cercana, profesional y humana.

El concejal de área, César Buezo, ha subrayado que este compromiso refleja nuestra apuesta por políticas sociales inclusivas que permiten a los jarreros y jarreras permanecer en su entorno habitual con la mejor atención posible, reforzando así la cohesión social y el bienestar de todos los usuarios .

Evolución del Servicio de Ayuda a Domicilio en Haro

2022: 23.470 horas

2023: 25.437 horas

2024: 29.880 horas (contrato en vigor)

2025: previsión de 34.500 – 35.000 horas

2026: 38.000 horas con el nuevo contrato que entrará en vigor el 1 de enero

Estos datos reflejan el crecimiento sostenido del servicio y la firme voluntad del Ayuntamiento de Haro de consolidar y mejorar un recurso esencial para la ciudadanía.

“Con la adjudicación de este nuevo contrato damos un paso más en la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, asegurando un servicio de ayuda a domicilio que responde a las necesidades reales de las familias”, concluye la alcaldesa Guadalupe Fernández.