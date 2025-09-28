Nuevos podios para el Club de Tiro Rioja Alta

Se ha celebrado en Prado Salobre el campeonato de La Rioja en las modalidades de Fuego Central y Pistola deportiva. Ambas son pruebas de precisión que se disparan a 25 metros, en la que se conjuga la precisión con el tiempo de exposición de los blancos.

El Club de Tiro Rioja Alta ha conseguido nuevos podios en ambas modalidades. En Pistola Fuego Central, ha quedado campeón José Enrique Íñigo y en tercera posición José Antonio Valenciaga. En pistola deportiva, Moisés Rodríguez ha ganado su primer campeonato autonómico.

Durante el mes de octubre habrá más competiciones autonómicas como el campeonato de La Rioja de recorridos de tiro y el campeonato de España en Granada.