Radio Haro – Cadena Ser.

Top Menu

Main Menu

Header Banner
Destacado
Nuevos podios para el Club de Tiro Rioja Alta

Nuevos podios para el Club de Tiro Rioja Alta

Por Radio Haro
28 septiembre, 2025
7
0

Se ha celebrado en Prado Salobre el campeonato de La Rioja en las modalidades de Fuego Central y Pistola deportiva. Ambas son pruebas de precisión que se disparan a 25 metros, en la que se conjuga la precisión con el tiempo de exposición de los blancos.

El Club de Tiro Rioja Alta ha conseguido nuevos podios en ambas modalidades. En Pistola Fuego Central, ha quedado campeón José Enrique Íñigo y en tercera posición José Antonio Valenciaga. En pistola deportiva, Moisés Rodríguez ha ganado su primer campeonato autonómico.

Durante el mes de octubre habrá más competiciones autonómicas como el campeonato de La Rioja de recorridos de tiro y el campeonato de España en Granada.

Compartir:
Etiquetasclub de tiro rioja alta
Noticia anterior

El Haro Deportivo cede ante el Villegas ...

Leave a reply

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

© Copyright 2024 Rioja Difusión S.L.Todos los derechos reservados · Política de Privacidad · Aviso Legal · Cookies· Hecho con amor por Cápsula Imposible