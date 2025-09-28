Radio Haro – Cadena Ser.

El Haro Deportivo cede ante el Villegas (1-2)

Por Radio Haro
28 septiembre, 2025
El entrenador, Ander Santurde, analiza en redes sociales la derrota: “El hecho de no adelantarnos, cuando hemos tenido opción, y que nos hayan acertado en una acción mal defendida y haber ido a remolque, nos ha pasado factura”.

