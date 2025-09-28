Acampada por Palestina Haro expresa su profunda tristeza y consternación al NO prosperar en el Ayuntamiento su propuesta contra el genocidio en Gaza
En el último pleno municipal, los distintos grupos políticos abordaron la posibilidad de redactar de forma conjunta una declaración institucional sobre el asunto.
El PSOE de Haro, en nombre de Acampada por Palestina Haro (recuerda el colectivo en nota de prensa), “presentó una moción para denunciar el genocidio que se está produciendo en la Franja de Gaza.
La iniciativa —de carácter exclusivamente humanitario y de defensa de los Derechos Humanos— pretendía que el Ayuntamiento de Haro se pronunciase públicamente contra la violencia sistemática, exigiese el cese inmediato de los ataques y reclamase el ingreso urgente de ayuda humanitaria.
Sin embargo, la moción fue rechazada: el equipo de gobierno del PP, Por La Rioja y Ciudadanos votaron en contra; Vox también se opuso; y la concejala no adscrita optó por la abstención.
Ante este resultado, Acampada por Palestina Haro quiere expresar: La profunda tristeza y consternación, pues esta votación no solo representa un desacuerdo político, supone un silencio institucional frente al sufrimiento humano, frente a la pérdida de vidas inocentes y frente a una crisis humanitaria de dimensiones atroces.
El rechazo a ese relativismo moral. Que se vote en contra de condenar lo que las Naciones Unidas, el Rey de España, el Presidente del Gobierno español, el Presidente de la Junta de Andalucía y el Presidente del Gobierno de la Rioja, entre muchos otros, califican como crímenes contra la humanidad es un signo muy alarmante. No podemos aceptar que la interpretación política de algunos prevalezca sobre la defensa de la vida y la dignidad humanas.
La desolación por la falta de solidaridad institucional. Nos duele que, desde nuestra corporación local —donde debería residir lo más cercano al pueblo y a la empatía— no se haya querido respaldar una proposición tan básica y elemental como condenar la violencia indiscriminada contra tantos miles de niños y niñas, mujeres, ancianos y civiles y pedir medidas humanitarias urgentes que acaben con tanto terror y destrucción.
El compromiso firme de seguir denunciando. Ni este rechazo, ni este silencio institucional, ni la indiferencia cómplice de algunos nos detendrán. Continuaremos presentando iniciativas, impulsando debates, convocando actos públicos y colaborando con colectivos solidarios para que la voz y el sentir de los ciudadanos de Haro no permanezcan mudos ante el horror.
Desde Acampada por Palestina Haro hacemos un llamamiento a la conciencia y la acción colectiva. Hacemos un llamamiento a vecinas y vecinos, a colectivos sociales, formaciones políticas con alma humana, medios de comunicación y al mundo cultural: recordemos que, aunque la escala local pueda parecer limitada, la fuerza de nuestras voces suma. No permitamos que la impasibilidad de algunos gane terreno frente a la
injusticia y la barbarie”.
Porque no nombrais también a los judíos asesinados, hombres mujeres y niños por Hamas? Quién empezó esta guerra,?. Son terroristas y los defendéis. Se quedan con la ayuda humanitaria para ellos y les importa un bledo su pueblo. Me parece bien que no se les reconozca.
Es una agrupación que no tiene cuota para gastos, por eso están algunos. Después pedirán la subvención, entre sus componentes hay personajes que reafirman mi opinión.
No les oigo protestar por los ataques de Hamás, tampoco por el éxodo de venezolanos, de la falta de libertad de los cubanos, el abandono vergonzoso de los saharauis, qué paguemos los harenses parte de la deuda catalana o la malversación de Puigdemont.
Anda con los individuos progresistas del mucho morro, solo les falta hacerse las cejas.
Que gente más brasa más, joder
😖
La descolonización que se desarrolló en el mundo al finalizar la segunda guerra mundial estableció que en la zona gestionada por la Gran Bretaña conocida como Palestina se creara en una parte de ese territorio un Estado para los judíos. La partición del territorio se aprobó en la ONU sin considerar el derecho de autodeterminación de los pueblos colonizados. Se establecieron unas condiciones para la creación de ese Estado Judío. Israel incumplió desde el principio las condiciones establecidas y mediante acciones terroristas provocó un gran desplazamiento de palestinos a otros países en campos de refugiados. La ONU miró para otro lado. A lo largo de los años en Israel se desarrolló un sistema donde los palestinos que residen en ese territorio no tienen los mismos derechos que los judíos, algo parecido a lo sucedido en Sudáfrica con el apartheid.
Después de la Guerra de los Seis Días Israel se apropió de nuevos territorios, y continuó en CisJordania construyendo nuevas poblaciones judías, expulsando a los palestinos.
En la franja de Gaza formaron un inmenso campo de concentración, aislado del mundo, con frecuentes masacres y asesinatos.
La solución propuesta de los dos Estados (Israel y Palestina) no es aceptada por el Estado Judío que pretende repartirse Gaza con los USA para crear un negocio turístico expulsando a la mayor parte de los palestinos. También quieren apoderarse de la CisJordania.
En la ONU la inmensa mayoría de los países apoyan la creación de los dos estados. Sólo se opone el veto de los USA que son en realidad los que manejan al títere asesino de Netanyahu.
Creo que estos comentarios vendarán de los servicios de información del gobierno de Israel, que cuando aparece la palabra genocidio les saltará la alarma e intentarán blanquear la masacre.
Y si no es así, madre mía, la cultura de algun@s es para hacéroslo mirar, por supuesto con todo el respeto del mundo.
Por supuesto que fue una masacre y una barbaridad lo de Hamas, y ojalá detengan a todos los implicados, pero llevar a una población a la hambruna, matanzas, miles de niños asesinados ( por supuesto para Israel futuros terroristas), no se, está gente que defiende lo contrario creo que se lo deben de mirar, y si tienen hijos me gustaría verles como explican que esta matanza está dentro de la normalidad
Menos mal que sois la inmensa minoría paleontolica. Por supuesto con todo el respeto del mundo
En primer lugar condenar lo que está haciendo Israel, espero que su primer ministro termine en la cárcel por los asesinatos en la masacre de Gaza. Dicho esto también decir que no he visto nunca por estos colectivos ni la más mínima protesta por los asesinatos de Hamas. También recordar que Hamas uno de sus objetivos es la destrucción de Israel, algo que también era ( aún es de alguno como Irán) el de varios países árabes,para ello ha habido varias guerras de las cuales Israel ha ganado todas, pero el objetivo era claro. Tampoco veo ninguna crítica a las ejecuciones realizadas por Hamas contra los pocos palestinos que se atreven a plantarles cara.Al ministro israelí le importan poco los palestinos o los rehenes secuestrados por ese grupo pero a Hamas tampoco.
Sois unos caraduras. En febrero y marzo lo que llamáis genocidio, que no es otra cosa que una guerra, ya existía. Dónde estabais? Ah, que Sanchinflas no necesitaba cortinas de humo. Qué es lo que hicisteis en la Vuelta? Terrorismo. Qué hacéis por el Mediterráneo? Turismo. Y en Haro? Expresar vuestras frustraciones personales y llevarlas al grupo con una nueva religión. Sois los mismos que lleváis la bandera LGTBIJUT45TGK y sabéis que no es compatible con la de Palestina. Estáis manipulados y no os importa.
Érase una vez una nación que disponía de un ejército cojonudo, que hasta ha llegado a ridiculizar y derrotar a seis ejércitos poderosos a la vez, simplemente a hostia limpia.
Fue atacado por una organización criminal sin declaración de intenciones y de una manera cobarde terrorista, ocasionándole mucho dolor y una tocada de cojones.
No se lo pensó y puso a su defensa a trabajar duro, lo normal es que borre a Hamás de la faz de la tierra, a cualquier coste. Muerto el perro, se acabó la rabia.
Ahora se lo pensarán otros grupos terroristas por las consecuencias que trae, el asesinar tantos israelitas a traición y por la espalda, fue algo premeditado para llegar a esta situación.
Israel, como es su hábito, se defiende con todo por su supervivencia.
¿No pensaría Hamás que los israelitas, ante el ataque traicionero, se iban a quedar de brazos cruzados mirando el horizonte?
Que los grupos terroristas se rindan, en caso contrario, los daños colaterales son para la población civil.
Arrasarán con todo, es una guerra, donde manda la muerte y la destrucción y sabemos quién la ha provocado.
A estos terroristas descerebrados les toca pedir y humillarse para un alto el fuego y salvar vidas humanas.
Israel no dará ni un paso atrás, de ello depende su supervivencia. Es el pueblo más sacrificado de la historia universal.
Iñaki! Ya volviste del conflicto? Cómo fue?