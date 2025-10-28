El Mercado Haromas vuelve este domingo con showcooking, talleres creativos y una cata exclusiva por parte de Álvaro Loza

La cita mensual con el producto riojano vuelve a Haro el 2 de noviembre con más de una treintena de productores y artesanos riojanos.

El Ayuntamiento de Haro celebra este domingo, 2 de noviembre, una nueva edición del Mercado Haromas, la cita mensual que llena la Plaza de la Paz de sabores, aromas y creatividad en torno al producto local, el vino y la artesanía riojana.

Durante toda la mañana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación repleta de actividades —showcooking, talleres infantiles y para adultos, cata de vino y degustaciones—, además de recorrer los puestos de productores agroalimentarios y artesanos llegados de toda La Rioja.

Showcooking: “Manos que endulzan La Rioja”

A las 11:30 horas, el público podrá asistir al showcooking “Manos que endulzan La Rioja”, un homenaje a los artesanos del dulce riojano. Las firmas Fardelejos La Queleña y Pastelería Flor y Nata elaborarán en directo guirlache y dulces tradicionales riojanos, ofreciendo además una degustación incluida para los asistentes. Una cita con el sabor más auténtico y con la maestría de dos obradores emblemáticos de la comunidad.

Taller infantil: “Mi bote de semillas”

De manera simultánea, a las 11:30 horas en el Calado de la Oficina de Turismo, los más pequeños podrán participar en el taller “Mi bote de semillas”, impartido por Esther Rubio. En esta actividad, dirigida a niños y niñas de 3 a 14 años, los participantes crearán su propio bote decorado con papel artesanal para guardar semillas —que recibirán como obsequio—. Una propuesta creativa, sostenible y educativa, ideal para disfrutar del otoño aprendiendo a cuidar la tierra desde la infancia. El precio es de 5 euros, con plazas limitadas e inscripción previa en culturaydeporte.haro.org

Taller para adultos: “Tierra y Arte”

En paralelo, la Plaza de la Paz acogerá el taller “Tierra y Arte”, impartido por la artista jarrera Isabel Vozmediano, también a las 11:30 horas. Los participantes descubrirán cómo pintar con las propias tierras de Haro, transformadas en pigmentos naturales procedentes de las viñas, el monte y los caminos del entorno. Una experiencia sensorial y profundamente conectada con el territorio, donde la tierra se convierte en arte y cada obra guarda un pedacito de Haro. El precio del taller es de 10 euros, con plazas limitadas e inscripción en culturaydeporte.haro.org.

Cata exclusiva con el viticultor Álvaro Loza

A las 13:00 horas, el joven viticultor jarrero Álvaro Loza ofrecerá una cata exclusiva bajo el título “Álvaro Loza. Futuro cosechero del siglo XXI”. Durante la sesión, se degustarán dos vinos: Álvaro Loza y Con.Tacto, que representan dos historias en copa marcadas por el respeto a la viña y la tradición familiar.

Loza, considerado una de las promesas del vino riojano, compartirá con el público su nuevo proyecto internacional ALTIMAL, nacido en Sudáfrica, en una cita que combina vino, territorio y oficio para quienes entienden el vino como arte.

Más de treinta productores y artesanos riojanos

El Mercado Haromas contará con la presencia de más de una treintena de productores agroalimentarios y artesanos procedentes de toda La Rioja, que ofrecerán una amplia muestra de productos locales de calidad.

Productores participantes

Entre los expositores de esta edición se encuentran: Álvaro Loza (Haro, viticultor), Carpeum (Quel, aceite de oliva virgen), El Robledillo – Ortigosanos S.L. (Ortigosa de Cameros, embutidos y patés), Aceite Finca Malzapato (Haro, aceite de oliva arbequina), La Huerta de Vicky y Miguel (Ciuri-Anguiciana, verduras frescas), Queso Camerano (Cameros, queso DOP Camerano), Flor y Nata Golmajería (Calahorra, pastelería artesanal), Bakery Nublo (Haro, panes), La Cascarilla (Quel, aceite de oliva virgen extra), Mermeladas La Encineta (Arnedillo, mermeladas artesanas), Lurreko Aromáticas y Biodiversidad (Préjano, infusiones y aceites condimentados), Leticia Zorzano (Agoncillo, azafrán ecológico), Patés La Ermita (Villoslada de Cameros, patés y embutidos), Miel Llaría (Nájera), Fardelejos La Queleña S.L. (Quel, repostería tradicional), Legumbres El Dico (Briones), Ángel Martínez Orte (Logroño, aceite Isul y verduras ecológicas), Florex de Mil Colores (Haro, floristería), Pastelería Visan (Haro), Las Viandas (Haro, miel y embutidos) y Mermeladas Anamela (Logroño).

Artesanos y oficios

El espacio dedicado a la artesanía contará con creadores de toda La Rioja: Josefa Vargas Cazorla (bisutería en arcilla polimérica), KOSIKAS (resina y madera), Literaria Kalean (libros propios), ARREBOL (bisutería artesanal), Susana Santa Eulalia (productos de piel y madera), Oja Graphics (Ezcaray, láminas y pósteres), Kristina Artesanía (complementos textiles), Joyas y Deco (joyería floral), Filigranaart (bisutería cerámica), Dieciséis Cántaras (Haro, cerámica utilitaria y decorativa), ItxArt (Briones, resina y complementos), Albas Espadrilles (Quel, alpargatas artesanales), Mari Carmen Vitoria López – El Desván Vacío (Calahorra, juguetes personalizados) y Fides India, proyecto solidario de artesanía y joyería floral vinculado a la India.

Con esta nueva edición, el Mercado Haromas se consolida como una propuesta de referencia en Haro y en toda La Rioja, reuniendo cada mes a productores, artesanos y público en torno a la cultura del vino, la gastronomía y la creación local.

La alcadesa Guadalupe Fernández ha subrayado que “Haromas no es solo un mercado, sino un punto de encuentro entre quienes trabajan la tierra, quienes transforman sus productos y quienes disfrutan de ellos. Es una forma de poner en valor la calidad, el esfuerzo y la identidad de nuestra tierra, ofreciendo a vecinos y visitantes una experiencia única cada mes”.