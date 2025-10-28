Finaliza la actuación de asfaltado de la calle Industria

La intervención ha permitido mejorar la circulación, crear 120 nuevas plazas de aparcamiento y adecuar la zona verde existente.

El Ayuntamiento de Haro ha concluido la actuación más relevante dentro de la campaña de asfaltado de este año, centrada en la calle Industria del polígono Entrecarreteras. Los trabajos han supuesto una mejora integral del firme, de la movilidad y de los espacios de estacionamiento y carga y descarga, además de la adecuación de la zona verde colindante.

El importe de la intervención se engloba dentro de la partida presupuestaria anual para estos fines, y la empresa ejecutora ha sido Riojana de Asfaltos, S.A.

Entre las principales actuaciones realizadas destacan:

 Fresado y asfaltado completo de la calle Industria —excepto las zonas de aparcamiento de hormigón— con la extensión de una nueva capa de aglomerado asfáltico y el ajuste de las tapas de registro a la nueva rasante.

 Cambio en el sentido de circulación, que pasa a ser de una sola dirección, con entrada desde la calle Agricultura (junto a la gasolinera) y salida por la avenida de la Diputación.

 Creación de un nuevo aparcamiento en línea, aprovechando el espacio liberado junto a la bionda y el talud de la carretera N-124, con capacidad aproximada para 120 vehículos.

 Reconfiguración del antiguo aparcamiento junto a la acera, que ahora se destina a zona de carga y descarga.

 Actualización de la señalización horizontal y vertical conforme a la nueva ordenación del tráfico.

 Adecuación de la zona verde sur, donde se ubica un gran pino cuyas raíces habían dañado la acera y bordillos. Se ha ampliado el parterre para dar más espacio al árbol, se han podado raíces y ramas, y se ha cubierto el terreno con tela antihierba y grava blanca.

 Reposición de bordillos, rígolas y sumideros en el talud que separa la calle de la carretera N-124, tras la eliminación y destoconado del arbolado seco existente.

Con esta intervención, el Ayuntamiento de Haro continúa con su plan de mejora de viales urbanos e industriales, apostando por una circulación más ordenada, segura y sostenible en las zonas empresariales de la ciudad.

El concejal de Obras, Luis Salazar, ha destacado que “esta intervención en la calle Industria era una actuación necesaria para mejorar tanto la seguridad vial como la funcionalidad del polígono Entrecarreteras. Con la nueva ordenación del tráfico y la creación de más de un centenar de plazas de aparcamiento, damos respuesta a una necesidad de la zona y facilitamos el acceso y la actividad diaria en este entorno industrial”.