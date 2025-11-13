AUDIO | Sergio Pereda Del Campo presenta este fin de semana su nueva novela: `La vendimia roja´

El joven escritor jarrero ha estado en la radio hablando de su nuevo trabajo: “En Haro, donde las tradiciones y los secretos familiares han perdurado por generaciones, Raúl se ve arrastrado a un misterio que amenaza con desvelar oscuros pactos ancestrales. Mientras investiga la desaparición de una mujer, descubre que su destino está entrelazado con una serie de sacrificios que han marcado la historia del pueblo.

Enfrentado a fuerzas sobrenaturales y a las consecuencias de decisiones pasadas, Raúl deberá confrontar una verdad aterradora: el equilibrio entre la vida y la oscuridad está a punto de romperse, y su único escape podría ser un sacrificio que cambiará su vida para siempre. Una novela de tensión creciente, donde lo ancestral se mezcla con lo personal, y el precio de la libertad es mucho más alto de lo que jamás imaginó”.