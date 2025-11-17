Haro adelanta el encendido de las luces de Navidad al 21 de noviembre

La ciudad adelantará una semana el encendido navideño y reforzará su oferta con la apertura de una pista de patinaje sostenible, la fase profesional del Certamen Garnacha y el III Mercado Navideño Luminaria.

El Ayuntamiento de Haro ha presentado la Programación de Navidad 2025 – Reyes 2026, una agenda amplia y dinámica que este año incorpora varias novedades destacadas y que se desarrollará desde el 21 de noviembre hasta el 5 de enero. La alcaldesa ha subrayado que se trata de “una programación diseñada para que Haro viva una Navidad más larga, más participativa y con más oportunidades de disfrute para familias, visitantes y comercios”.

La campaña navideña arrancará con un primer hito muy significativo: el Encendido Navideño, que este año se adelanta una semana. Tendrá lugar el 21 de noviembre en la Plaza de la Paz, con reparto de chocolate a partir de las 19:00 h y el encendido oficial de la iluminación a las 19:30 h. Con esta decisión, el Ayuntamiento busca extender el ambiente festivo y favorecer la actividad social y comercial desde fechas más tempranas.

Otra de las novedades destacadas será la apertura de la pista de patinaje de hielo ecológico y sostenible, que podrá disfrutarse en los Jardines de la Vega a partir del 28 de noviembre, en horario de 18:00 a 21:00 h. Este nuevo espacio se ha planteado como un punto de encuentro para familias y jóvenes, con un formato respetuoso con el entorno y abierto durante toda la campaña navideña.

La programación de este año refuerza además su carácter cultural con la continuación del Certamen Garnacha de Rioja, que tendrá un protagonismo especial durante el Puente de Diciembre, cuando se desarrollará la fase profesional del concurso con diversas propuestas escénicas en el Teatro Bretón de los Herreros.

Otra de las citas centrales será el III Mercado Navideño “Luminaria. El Ruedo de los Sueños”, que se celebrará en la Plaza de Toros del 12 al 14 de diciembre. Este mercado, que ya se ha consolidado como evento de referencia, contará con artesanía, gastronomía, espectáculos, cuentacuentos, pasacalles con Mamá Noel y un ambiente temático que transforma el recinto en un entorno mágico.

La programación incluye también un amplio conjunto de actividades musicales, infantiles y tradicionales: conciertos navideños, rondas y actuaciones del Conservatorio Lucrecia Arana, espectáculos familiares, encuentros con personajes navideños y propuestas que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad como la Plaza de la Paz, el Teatro Bretón, el Palacio Condes de Haro, el espacio multiusos Mamel y los polideportivos municipales.

Entre los eventos tendrá lugar el Mercado HAROMAS, que se celebrará el 7 de diciembre con producto local, artesanía y animación, convirtiéndose en una cita imprescindible del puente de diciembre.

Ya en los días centrales de la Navidad, la ciudad volverá a vivir algunos de sus momentos más emblemáticos: la llegada de Papá Noel, el reparto de chocolate, las actividades familiares y los parques infantiles, el Concierto de Año Nuevo, las visitas del Cartero Real y, finalmente, la Cabalgata de Reyes Magos, que recorrerá las calles de Haro el 5 de enero, anunciada por la tradicional recepción previa en el Estadio Luis de la Fuente.

La alcaldesa ha agradecido “la implicación de las asociaciones, colectivos, centros escolares, entidades colaboradoras y personal municipal que hacen posible un programa tan extenso y diverso”, y ha invitado a toda la ciudadanía a disfrutar de “una Navidad pensada para vivirla juntos, fortalecer la convivencia y poner en valor las tradiciones y la cultura de Haro”.

Este es el Programa Navidad