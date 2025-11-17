Santo Domingo de la Calzada lanza la nueva edición del Concurso de Pinchos 2025

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada anuncia la celebración de la segunda edición del Concurso de Pinchos los próximos 28, 29 y 30 de noviembre de 2025. Tras el éxito de la edición inaugural el año pasado, el consistorio redobla su apuesta por este evento gastronómico para dinamizar la hostelería local. La iniciativa se enmarca en la campaña municipal de apoyo al comercio y la hostelería de proximidad, bajo lemas como “Consume cerca para llegar más lejos” y la marca turística oficial “Santo Domingo merece la pena”, que enfatizan la importancia de comprar y disfrutar en los negocios locales.

Éxito de la edición pasada (2024)

La primera edición, celebrada del 13 al 15 de diciembre de 2024, contó con la participación de siete establecimientos hosteleros locales que presentaron sus mejores creaciones en miniatura. El público respondió de forma entusiasta: más de 320 personas emitieron su voto para elegir su pincho favorito a través de la página web municipal. Finalmente, tras el cómputo combinado de los votos del jurado profesional (60%) y del jurado popular (40%), el Bar El Marquesito se alzó con el primer premio del concurso, seguido por el Bar Capota (segundo) y la Cervecería Trueno (tercero). Las votaciones estuvieron muy reñidas, reflejando la alta calidad e innovación de las propuestas presentadas.

Pedro Abeytua, concejal de Hostelería de Santo Domingo de la Calzada, destacó que el concurso forma parte de la estrategia municipal para impulsar el sector: “Es una actuación que pretende fomentar la participación de los hosteleros para conseguir una amplia e interesante oferta gastronómica que atraiga durante su celebración a vecinos de nuestra ciudad y de los alrededores” Asimismo, subrayó la apuesta por la creatividad: “Con ello queremos conseguir que, mediante la innovación y el trabajo de los hosteleros, se produzcan pinchos novedosos y de excelencia que… puedan ser degustados durante el resto del año”, consolidando así el concurso como una cita anual marcada en rojo en el calendario gastronómico local.

Inscripciones abiertas para hosteleros (17–21 de noviembre)

El Ayuntamiento hace un llamado a todos los bares, restaurantes y cafeterías de la ciudad para que se inscriban y participen en esta nueva edición. Las inscripciones estarán abiertas del 17 al 21 de noviembre de 2025, hasta las 13:00 horas, a través de la página web municipal (apartado Concurso de Pinchos). Podrán participar todos los locales de hostelería calceatenses que cumplan las bases, entre ellas el compromiso de ofrecer su pincho concursante a un precio máximo de 2,5 € durante los días del certamen. “Animamos a nuestros hosteleros a sumarse a esta iniciativa que el año pasado tuvo una excelente acogida. Es una oportunidad para demostrar su creatividad culinaria, atraer nuevos clientes y, por supuesto, optar a los premios previstos”, ha indicado la concejalía de Hostelería. Las categorías de los premios quedarán enmarcadas de la siguiente manera: Pincho popular con un premio de 800€ + Placa conmemorativa, Pincho creativo con un premio de 600€ + Placa conmemorativa, Pincho riojano con un premio de 600€ + Placa conmemorativa. Con un presupuesto en premios de 2000€. Cabe recordar que en la edición anterior se repartieron 1.800 € en premios (900 € para el primer puesto, 600 € para el segundo y 300 € para el tercero), incentivo que se ha aumentado este año para reconocer el esfuerzo y talento de los participantes.

Invitación al público: jurado popular y pinchos a 2,5€

La ciudadanía también será protagonista del Concurso de Pinchos 2025. El público general está invitado a recorrer los establecimientos participantes durante los días 28, 29 y 30 de noviembre, degustar cada creación a un precio popular de 2,5 € por pincho, y actuar como jurado popular mediante su voto. La votación para la categoría «Pincho Popular» será física, utilizando los dípticos oficiales del concurso.

Los dípticos estarán disponibles en el Ayuntamiento y serán buzoneados en las viviendas del municipio.

Para que un voto sea válido, el participante deberá rellenar el díptico con 4 pegatinas de establecimientos diferentes. No se admitirán dípticos con pegatinas repetidas.

Cada establecimiento participante dispondrá de pegatinas exclusivas, que entregará al cliente tras el consumo de un pincho del concurso.

Los dípticos debidamente cumplimentados deberán depositarse en las urnas habilitadas en los bares participantes, en el Ayuntamiento o en la oficina de turismo.

El plazo para depositar los votos finalizará el martes 2 de diciembre de 2025.

El establecimiento que reciba más votos válidos (un díptico = un voto) será proclamado ganador del «Pincho Popular».

Al igual que en 2024, cada persona podrá votar por su pincho favorito a través de la plataforma en línea habilitada, con un límite de un voto por participante. La votación popular representará el 40% de la calificación, complementando la evaluación del jurado profesional (que aporta el 60% restante).

De esta manera, cada voto cuenta y el público tendrá en sus manos parte de la decisión de qué bar se alzará con el Pincho de Oro de Santo Domingo.

El Ayuntamiento hace un especial llamamiento a vecinos y visitantes para que se sumen a la fiesta del pincho, apoyando a la hostelería local con su asistencia. “Consume cerca para llegar más lejos” no es solo un eslogan, sino una realidad: cada pincho consumido en nuestros bares revierte en la economía local y en el ambiente de la ciudad. Del mismo modo, el espíritu de “Santo Domingo merece la pena” se vive en eventos como este, en los que se demuestra que nuestra ciudad merece la pena ser disfrutada a través de su gastronomía y tradición.

En definitiva, el II Concurso de Pinchos de Santo Domingo de la Calzada promete repetir y superar el éxito de su primera edición. El Consistorio invita a todos los hosteleros a participar con sus mejores recetas, y al público a hacer de jurado y saborear la creatividad culinaria calceatense. ¡Nos vemos de pinchos el 28, 29 y 30 de noviembre, porque Santo Domingo y sus bares bien lo merecen!