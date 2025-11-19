El PSOE de Haro propone al pleno municipal cambiar el proyecto de las escaleras de acceso de El Ferial al centro de la ciudad

Escaleras que se contemplan en el proyecto de renaturalización de las riberas del Tirón y que unirán el Barrio de la Estación con el casco urbano de Haro. El equipo de gobierno proyecta unas que considera “blandas” cuando, para los socialistas, discriminan y complican el acceso al centro “al no eliminar barreras arquitectónicas”.

Para el PSOE, con casi un millón de euros, se sustituye las actuales escaleras de Orive por unas nuevas nada “accesibles e inclusivas”.

Los socialistas apuestan, en la misma ubicación, por ejemplo, por unas rampas escalonadas y en zigzag que suavicen el desnivel y el acceso.

En un primer momento, el tripartito de la pasada legislatura, contemplaba la instalación de un ascensor, elemento que fue descartado por el ejecutivo local actual.