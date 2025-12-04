Alumnos de ‘Gestión forestal y del Medio Forestal’ completan su formación práctica en Ezcaray

Estudiantes y docentes del Grado Superior conocerán la técnica de selvicultura de cubierta continua en un paseo interpretativo guiado por técnicos y agentes forestales de la Consejería de Agricultura, Ganadería Mundo Rural y Medio Ambiente los días 5 y 11 de diciembre.

Dos grupos de alumnos de segundo curso del Ciclo de FP de Grado Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural del IES Gonzalo de Berceo de Alfaro, acompañados de sus profesores, participan en una actividad formativa que se celebrará en el Aula de Selvicultura en la Naturaleza en Ezcaray, donde podrán conocer la técnica de selvicultura de cubierta continua para el manejo del bosque en un recorrido guiado por técnicos y agentes forestales de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente.

Los estudiantes del ciclo de Formación Profesional tendrán oportunidad también de visitar trabajos forestales que se están desarrollando en la zona.

Estas visitas son una oportunidad de formación especializada, combinando teoría y práctica en un entorno real, ya que permite a los alumnos conocer de primera mano el territorio, los retos de la gestión forestal y el trabajo profesional que se desarrolla en los Montes de Utilidad Pública.

La Consejería, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje y en colaboración con el Ayuntamiento de Ezcaray, ha puesto en marcha este proyecto piloto con el que pretende acercar a la sociedad un modelo de gestión conocido también como selvicultura cercana a la naturaleza, que busca favorecer la diversidad de especies y una mayor resistencia de la masa forestal, que se adapte mejor a los retos climáticos.

El Gobierno de La Rioja apuesta por una oferta de ciclos formativos con un carácter muy práctico, que responda a las necesidades de cualificación del tejido productivo en la región y que contribuya a fomentar el empleo en el medio rural