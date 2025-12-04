De belenes por Santo Domingo de la Calzada y Cañas

La Catedral de Santo Domingo de la Calzada, el Convento de San Francisco y la Abadía de Cañas exhiben hasta el 5 de enero una nueva edición de la ruta de belenes considerada una de las más relevantes del norte de España.

En Cañas se incluye una maqueta ambientada en Egipto realizada por la Asociación Española de Coleccionistas de Playmobil, Aesclick. El recorrido se completa con un belén mecánico, otro de Olot y una composición de estilo Salzillo.

En la Catedral de Santo Domingo de la Calzada destaca el belén napolitano de Nicola Maciariello, ‘Cantata dei Pastori’, que recrea en 50 metros cuadrados escenas de la vida napolitana del siglo XVIII. La muestra incluye también montajes de Aesclick, el belén de Cartapesta, otro de estilo Olot, el Gran Belén de Niños con más de 200 miniaturas y varias propuestas etnográficas.

A estos se suman el belén napolitano del Convento de San Francisco y una maqueta con edificios emblemáticos del mundo y trenes en movimiento instalada en su sacristía.