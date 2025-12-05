POR LA RIOJA denuncia que el nuevo sistema de innivación artificial de Valdezcaray no ha comenzado a funcionar

La formación regionalista exige explicaciones al Gobierno regional y al gerente de la estación invernal riojana sobre la adjudicación del nuevo sistema de producción de nieve artificial y cuál es el motivo de que no haya sido activado.

POR LA RIOJA denuncia que Valdezcaray continúa sin producir nieve artificial a pesar de que se dan las circunstancias adecuadas para activar esta acción desde hace días y así poder abrir la estación al público. La formación regionalista subraya que otras estaciones invernales del país ya han abierto sus puertas “aprovechando las condiciones climáticas idóneas desde hace semanas; mientras tanto, Valdezcaray sigue parada”.

La formación regionalista subraya que el Gobierno de La Rioja anunció en julio de este año una inversión millonaria para revertir la situación de continúas pérdidas económicas de la estación y garantizar su futuro. “En concreto, en agosto se adjudicó por 2,4 millones de euros un nuevo sistema de innivación artificial, que tenía que haber entrado en funcionamiento hace semanas, hecho que no se ha producido, sin que el gerente de la estación, ni nadie del Ejecutivo regional ha dado explicación alguna”.

POR LA RIOJA no entiende “cómo es posible que Valdezcaray no esté produciendo nieve artificial y no haya abierto ya la estación” y lamenta “las pérdidas económicas que genera de nuevo el retraso para los municipios del entorno de Ezcaray y de la comarca de Santo Domingo de la Calzada”.

La formación regionalista califica la gestión del actual gerente, Carlos Pérez, de la estación de “lamentable” y apunta que “actúa sin criterio alguno y con una absoluta falta de transparencia a lo que se suma que ha cosechado las mayores pérdidas económicas de Valdezcaray, que superaron los 2,2 millones de euros en 2024 y que probablemente será aún mayores al final el presente año”.

POR LA RIOJA lamenta “la falta de inversión en la estación invernal riojana; un hecho palpable” y destacan que se dan continuamente situaciones de improvisación “cómo la publicación el 20 de noviembre de una oferta para un puesto esencial como es el de ‘operario de producción de nieve”, lo que demuestra una total falta de planificación”. La formación regionalista considera que “el personal dedicado a la producción de nieve debería estar operativa desde hace meses para tener una correcta planificación”.

POR LA RIOJA recuerda que el gerente cuenta con los mayores recursos en personal y servicios, “lo que hace incomprensible que mantenga cerrada la estación” y exige explicaciones al Gobierno regional sobre la adjudicación por 2,4 millones de euros para producir nieve artificial y la razón por la que no está en funcionamiento.

(Foto de archivo)