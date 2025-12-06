Radio Haro – Cadena Ser.

Las Ferias de la Concepción 2025 de Santo Domingo ya son una realidad

Por Radio Haro
6 diciembre, 2025
El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado la ciudad calceatense en la primera jornada de la actividad.

