Adjudicadas las obras de infraestructuras selvícolas que mejorarán la resiliencia forestal en 351 hectáreas de 14 municipios

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha adjudicado a Contratas Ancar SL las obras del proyecto de infraestructuras selvícolas para la mejora de la resiliencia de las masas forestales en los Montes de Utilidad Pública (MUP) del Oja y Cárdenas, por un importe de 510.890,60 euros (IVA incluido), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

La actuación tendrá un plazo de ejecución de ocho meses y permitirá intervenir sobre 351,7 hectáreas distribuidas en 14 municipios riojanos con el objetivo de mejorar el estado estructural de las masas forestales, favorecer su estabilidad frente al cambio climático y reducir el riesgo de incendios mediante una gestión activa y planificada.

El proyecto contempla la realización de tratamientos selvícolas de mejora, entre ellos clareos, claras, resalveos, cortas de regeneración y actuaciones de reducción de combustible vegetal, con el fin de favorecer la vitalidad, el crecimiento y la resiliencia de los bosques. Estas operaciones permitirán reforzar la sanidad forestal, prevenir la propagación de plagas y enfermedades y mejorar las condiciones de conservación de los montes.

La intervención se desarrollará en montes incluidos en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Oja–Cárdenas, integrada en la Red Natura 2000, lo que exige una gestión especialmente orientada a la protección de la biodiversidad y a la conservación de hábitats de interés comunitario.

Este proyecto ratifica el esfuerzo del Ejecutivo riojano por impulsar la gestión forestal sostenible, contribuir a la prevención de incendios forestales y reforzar el uso eficiente de los recursos europeos destinados a la mejora y conservación del patrimonio natural de La Rioja.