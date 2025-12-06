Un hombre de 57 años resulta herido en la colisión de dos turismos en la A-12 en Nájera

SOS Rioja recibe el aviso de un particular por la colisión de dos turismos en la autovía A-12, km 111, término municipal de Nájera. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se comunica a Guardia Civil y se movilizan Bomberos de CEIS Rioja, recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y la empresa de mantenimiento de carreteras.

Un hombre de 57 años ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital San Pedro.